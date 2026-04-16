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Die Realitystar Academy

Einzug in die Reality Star Academy

JoynStaffel 1Folge 1vom 16.04.2026
Einzug in die Reality Star Academy

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Die Realitystar Academy

Folge 1: Einzug in die Reality Star Academy

48 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Jetzt geht’s los: In der Realitystar Academy begrüßen Désirée Nick und Gigi Birofio ihren ersten Jahrgang. 18 vielversprechende Newbies wollen den Sprung zum Realitystar schaffen. Doch das Elitestudium hat es in sich: Schon beim Einzug warten die ersten Prüfungen. Schnell bilden sich Freundschaften – aber auch erste Feindschaften. Die Kandidaten müssen zeigen, ob sie den harten Reality-Regeln gewachsen sind oder ob ihnen die nötige Persönlichkeit fehlt.

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