Die Realitystar Academy
Folge 8: Bestrafungsmodus on!
42 Min.Folge vom 30.04.2026Ab 12
Bestrafungsmodus on: Nach einer hemmungslosen Partynacht holt die Direktorin ihre ungezogenen Zöglinge zurück auf den nüchternen Boden der härtesten Academy ever. Eine einzige Partynacht kann so einiges zerstören. Zum Beispiel ganze Freundschaften. Nicht jeder ist born to be a Realitystar. Die spontane Exmatrikulation eines Studenten lässt den Traum einer großen Reality-Love Story zerplatzen. Die nächste Nominierung steht an. Wer zeigt hier Flagge und wer ist nur ein Fähnchen im Wind?
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Alle Staffeln im Überblick
Die Realitystar Academy
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Madame Zheng Production GmbH & © Season 1: Joyn