Die Reise eines Lebens
Folge 1: Das Leben beginnt
47 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 6
Die dreiteilige Doku-Serie begleitet verschiedene Tierarten auf ihrem Lebensweg. Von der Geburt über die prägende Kindheit und Jugend bis zur Familiengründung und dem Tod werden die unterschiedlichen Lebensphasen beleuchtet.
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Die Reise eines Lebens
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:CA, 2017
Altersfreigabe:
6
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