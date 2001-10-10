Die Rettungsflieger
Folge 3: Das Team in Not
Ein Dealer fühlt sich im Park von einem kleinen Mädchen beobachtet. Er hetzt seinen Kampfhund auf das Schoßhündchen der Kleinen. Das Kind will sein geliebtes Tier schützen und wird dabei schwer verletzt. Weil Helfer gleich eingreifen, kann die Kleine vor dem Verbluten gerettet werden, muss aber mit dem SAR 71 ins Krankenhaus geflogen werden. Als Alex, Maren, Wollcke und Torsten kurz darauf zu einem Fahrradunfall in den gleichen Park gerufen werden, entdeckt Alex aus der Luft den gesuchten Dealer mit seinem Hund. In Zusammenarbeit mit der Polizei kann der Kerl gestellt und festgenommen werden. Am nächsten Tag wird das Team wegen eines Herzinfarkts zu einem abgelegenen Hof gerufen. Doch dort wartet kein Patient, sondern ein Gangster, der den SAR-Hubschrauber kapert. Er will seinen Bruder befreien, der bei einer Geiselnahme von der Polizei umstellt worden ist. Eine Odyssee beginnt - die Rettungsflieger schweben selbst in höchster Gefahr. Doch auch privat gibt es Probleme: Maren hat beschlossen, das Baby ihrer Schwester zu adoptieren. Der Mann ihrer verstorbenen Schwester will die Kleine nicht haben, da sie das "Ergebnis" eines Seitensprungs seiner Frau war. Alex bereitet sich auf seine Rolle als Vater vor, nicht ahnend, dass eine böse Überraschung auf ihn wartet. Und Torsten bekommt zunehmend Probleme mit der dominanten Rolle, die seine Mutter in seinem Leben spielt. Erst Wollcke öffnet ihm die Augen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick