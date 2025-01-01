Staffel 1Folge 10
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 10: Die Meerjungfrau
27 Min.Ab 6
Hoch oben auf dem Berg bauen die Robinsons ein Fort, um sich im Ernstfall bei einem Angriff besser schützen zu können. Das Meer beobachtend, macht Billy eine wundersame Entdeckung: Er sieht in den Fluten eine Meerjungfrau! Doch niemand außer Ernst glaubt ihm die Geschichte. In einer Grabhöhle findet Ernst tatsächlich Billys "Meerjungfrau", die schöne Eingeborene Moya.
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment