Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Staffel 1Folge 11
Moya, die Tochter des Königs

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 11: Moya, die Tochter des Königs

27 Min.Ab 6

Es stellt sich heraus, dass Moja die Tochter des verstorbenen Königs ist. Aus Angst den neuen Anführer ehelichen zu müssen, floh sie in die Grabstätte. Sofort nehmen die Robinsons Moja bei sich auf. Fasziniert von der schönen Eingeborenen, verliebt sich Ernst in sie sehr zum Ärger von Emily Chen, die ihrer Eifersucht freien Lauf lässt und wutentbrannt das Baumhaus verlässt. Auf ihrem Weg durch den Dschungel bleibt sie jedoch hilflos in einem Sumpfloch stecken.

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
RiC

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

