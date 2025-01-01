Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

RiCStaffel 1Folge 13
Joyn Plus
Emilys Schatz

Emilys SchatzJetzt ohne Werbung streamen

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 13: Emilys Schatz

27 Min.Ab 6

Die Familie hat sich auf der Insel eingelebt und führt ein friedliches Leben. Das ändert sich schlagartig als David beschließt, eine Art Miniatur-Schule zu gründen. Während er selbst den Unterricht von Ernst und Joanna übernimmt, muss Emily Christina und Billy das Schreiben beibringen. Christina macht große Fortschritte, aber Billy ist über seine Misserfolge so frustriert, dass er nach einem Streit mit Christina die Familie bei Nacht und Nebel verlässt. Gleichzeitig treibt Parsons wieder einmal sein Unwesen auf der Insel, weil der bei den Robinsons irgendwelche Schätze vermutet...

Alle Staffeln im Überblick

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
RiC

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Alle 1 Staffeln und Folgen