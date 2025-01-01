Staffel 1Folge 15
ÜberraschungJetzt ohne Werbung streamen
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 15: Überraschung
27 Min.Ab 6
Joanna entdeckt zufällig, dass Emily über kostbare Juwelen verfügt, die ihre Mitgift darstellen sollen. Verzweifelt versucht sie, Emily zu überzeugen, Parsons die Juwelen im Austausch gegen Christina zu geben. Stur und unnachgiebig verweigert Emily ihre Hilfe, doch nach einer Nacht voller Angst und Schrecken ändert Emily ihre Meinung. Bruno wird mit einer Botschaft zu Parsons geschickt. David, Ernst und Billy kehren unterdessen zurück und erfahren von der Entführung Christinas.
Alle Staffeln im Überblick
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment