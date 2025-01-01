Staffel 1Folge 16
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 16: Böse Geister
27 Min.Ab 6
Der Monsun vernichtet die Getreidevorräte und zerstört die Ställe und das Fort. Die Robinsons stehen wieder, wie am Anfang, mit leeren Händen da. Ernst kann sich mit dieser Tatsache nicht abfinden und will mit dem Floß die Insel verlassen. Während Billy, Ernst und Emily Jagd auf Wildschweine machen, hören sie plötzlich merkwürdige Geräusche: ein geisterhaftes lachen aus Jenseits. Emily und Christina sind von der Vorstellung, dass es auf der Insel Geister geben könnte, fasziniert.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe: 6
6
Copyrights:© Your Family Entertainment