Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

RiCStaffel 1Folge 17
Billy und der Hai

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 17: Billy und der Hai

26 Min.Ab 6

Die Niedergeschlagenheit infolge des zerstörerischen Monsuns greift nun auch auf Billy über. Als er am Horizont ein Schiff erblickt, versucht er, die Insel zu verlassen. Doch statt der vermeintlichen Rettung begegnet Billy einem Hai. Ernst und David, die dem Jungen gefolgt sind, können ihn in letzter Sekunde retten. Emily Chen ist inzwischen davon überzeugt, dass Geister auf der Insel ihr Unwesen treiben.

