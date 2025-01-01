Staffel 1Folge 18
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 18: Kampf auf Leben und Tod
27 Min.Ab 6
Der angebliche Geist der Insel entpuppt sich als sehr menschlich: Besessen von dem Gedanken, dass auf der Insel ein Schatz versteckt ist, sucht Raven Jones seit Jahren nach den sagenumwobenen Reichtümern. David und Elisabeth können ihn jedoch davon überzeugen, dass sie es nicht auf seinen Schatz abgesehen haben. Parsons wiederum bekommt von der Schatzsuche Wind und versucht dem alten Mann die Schatzkarte abzunehmen.
