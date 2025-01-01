Staffel 1Folge 20
Folge 20: Der Vulkanausbruch
27 Min.Ab 6
Ben sagt sich endlich von den Piraten los und schließt sich den Robinsons an. Er verhilft David und Joanna zur Flucht. Beim Sturz in eine geheimnisvolle Höhle finden sie scheinbar den Schatz, nach dem Raven Jones bereits nach Jahren sucht. Unbedacht tritt Ben in eine Falle und wird mit einem Netz in die Höhe gezogen. Unfähig sich selbst zu befreien, bricht in diesem Moment der Vulkan der Insel aus und verschüttet Teile der Höhle.
