Staffel 1Folge 24
Das Licht der Welt
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 24: Das Licht der Welt
27 Min.Ab 6
David und Joanna kehren ins Baumhaus zurück, wo bereits das neue Familienmitglied wartet. Elizabeth hat ein kleines Mädchen bekommen, das sie auf den Namen Hope taufen will. Während das Baby kerngesund ist, bekommt Elizabeth das Kindbettfieber. Mit jeder Sekunde geht es ihr schlechter.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment