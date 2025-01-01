Staffel 1Folge 26
WiedersehenJetzt ohne Werbung streamen
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 26: Wiedersehen
27 Min.Ab 6
Die Freude über das Wiedersehen ist groß, doch Oscar, der die Gepflogenheiten der Bostoner Oberschicht gewöhnt ist, ist über den zwanglosen Umgang auf der Insel schockiert. Emily Chen hat sich entschlossen, die Verlobung mit Kwan-Sen zu lösen. Aufgebracht will er sich mit ihrem Entschluss nicht abfinden. Die Robinsons entscheiden sich, ihren gefundenen Schatz als Ablösung Kwan-Sen zu geben und Emily so freizukaufen.
Alle Staffeln im Überblick
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment