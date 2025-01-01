Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

RiCStaffel 1Folge 26
Joyn Plus
Wiedersehen

WiedersehenJetzt ohne Werbung streamen

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Folge 26: Wiedersehen

27 Min.Ab 6

Die Freude über das Wiedersehen ist groß, doch Oscar, der die Gepflogenheiten der Bostoner Oberschicht gewöhnt ist, ist über den zwanglosen Umgang auf der Insel schockiert. Emily Chen hat sich entschlossen, die Verlobung mit Kwan-Sen zu lösen. Aufgebracht will er sich mit ihrem Entschluss nicht abfinden. Die Robinsons entscheiden sich, ihren gefundenen Schatz als Ablösung Kwan-Sen zu geben und Emily so freizukaufen.

Alle Staffeln im Überblick

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
RiC

Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

Alle 1 Staffeln und Folgen