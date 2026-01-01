Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

RiCStaffel 1Folge 3
Der Kampf ums Überleben

Folge 3: Der Kampf ums Überleben

27 Min.Ab 6

Elizabeth stellt fest, dass von ihrem Proviant kleine Mengen fehlen; alle fühlen sich beobachtet. Eines Tages zerrt Billy Miss Chen aus den Büschen. Obwohl die Robinsons sie großzügig aufnehmen, bleibt Emily Chen weiterhin hochmütig und abweisend. Sie verweigert auch jegliche Art von Hilfe. Gerade als die Familie sich mit ihrem Leben in der Wildnis angefreundet hat, stehen plötzlich Parsons und Ben vor ihnen. Parsons will David umbringen.

