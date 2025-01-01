Staffel 1Folge 30
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 30: Am Ende des Weges ( Teil 3)
27 Min.Ab 6
Ernst und Emily werden in Boston bleiben, während der Rest der Robinsons auf die Insel zurückkehrt. An Board treffen sie auch Billy wieder, der dort als Schiffsjunge angeheuert hat. Überglücklich mit ihrer Entscheidung starten sie in ihr selbst gewähltes Abenteuer.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment