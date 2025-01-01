Staffel 1Folge 5
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 5: Der Fluch der schwarzen Perle
27 Min.Ab 6
Eines Tages folgen Christina, Ernst und Joanna einem Kitz zu einer Felswand. Das Kitz verschwindet durch ein Loch und mäht jämmerlich. Als die Geschwister dem Kitz zu Hilfe eilen, stoßen sie auf eine Grabkammer, in der ein Skelett liegt und eine Statue steht. Im Auge der Statue befindet sich eine große schwarze Perle, die Christina an sich nimmt. Als die Kinder ihrem Vater ihr Abenteuer berichten, geht der mit Ernst zur Höhle zurück.
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
