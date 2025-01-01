Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 6
In der Grabkammer

Folge 6: In der Grabkammer

27 Min.Ab 6

Bei der Flucht aus der Grabstätte stürzt Christina und verletzt sich lebensgefährlich am Kopf. In ihrer Not wenden sie sich an den Medizinmann der Eingeborenen. Dieser begibt sich in die Welt der Geister, um die Seele von Christina zu retten.

