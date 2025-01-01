Staffel 1Folge 8
GefangenJetzt ohne Werbung streamen
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Folge 8: Gefangen
27 Min.Ab 6
Parsons taucht bei Scaggs auf und erzählt ihm von der Robinson Familie. Die Familie wird daraufhin in der Nacht von den Piraten angegriffen und Scaggs und Mary ergreifen Besitz vom Baumhaus, und scheinen es nicht besonders eilig zu haben, es wieder zu verlassen. Während David ihr Eindringen als Demütigung empfindet, versucht Elizabeth die Situation mit Diplomatie zu meistern. Elizabeth fleht Scaggs um Gnade für ihren Mann an.
Alle Staffeln im Überblick
Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Abenteuer
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment