Die Robinsons - Aufbruch ins Ungewisse

RiCStaffel 1Folge 9
Die rettende Idee

Folge 9: Die rettende Idee

27 Min.Ab 6

Scaggs und die Piraten gehen auf den Vorschlag von Elizabeth ein und verschonen zunächst das Leben von David. Doch dann erfährt Scaggs davon, dass die Robinsons eine Feier planen, in der sie die amerikanische Unabhängigkeit feiern. Daraufhin wollen die Engländer die Robinsons dazu zwingen, ihre Nationalität abzulegen. Doch alle weigern sich. Scaggs entschließt sich, allesamt den Haien zum Fraß vorzuwerfen.

RiC

