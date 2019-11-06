Die Ruhrpottwache
Folge 38: Die Landstrassenfalle
43 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Ein Lieferwagen wird samt einer Frau vor den Augen der Beamten geklaut. Eine rasante Verfolgungsjagd auf der Landstraße beginnt! - In einem 3D-Druck-Service wurde eine Pistole gedruckt. Als eine junge Angestellte die Polizei rufen will, stellt sich ihr der Chef in den Weg. Was hat er bloß zu verheimlichen? - Ein Notruf eines Mädchens geht bei den Streifenpolizisten ein: Ihre Mutter werde gerade von einer fremden Frau angegriffen! Rechte: Sat.1
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© filmpool entertainment GmbH Köln