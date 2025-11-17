Die Schatzsucher von Oak Island
Folge 23: Reise nach Italien
40 Min.Folge vom 17.11.2025Ab 12
Die Arbeiten im Sumpf bringen eine unglaubliche neue Entdeckung zu Tage. Ein paar tausend Kilometer weiter forscht der Rest des Teams an der Verbindung zwischen den Tempelrittern und dem Mysterium von Oak Island.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Schatzsucher von Oak Island
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Geschichte
Produktion:US, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC.