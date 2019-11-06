Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Problemkind
Folge vom 06.11.2019
Simon Vollmer ist eigentlich ein unauffälliger Junge. Doch im Unterricht pöbelt er immer wieder Mitschüler an und seine Noten sacken ab. Klassenlehrer Robin Schneider sucht Hilfe bei den Schulexperten Andreas Giesen und Claudia Roberts. Doch die Suche nach der Ursache für Simons aggressives Verhalten gestaltet sich schwierig, denn zu Hause scheint er lammfromm zu sein. Ist er schlicht mit der Schule überfordert? Oder macht ihm noch immer die Scheidung seiner Eltern zu schaffen? Rechte: Sat.1
