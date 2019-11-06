Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Majas Schweigen

23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Lehrerin Sabrina Freud sorgt sich um ihre Schülerin Maja Sander. In sozialen Netzwerken hat sie ein Video ihrer Schülerin gefunden, in dem Maja mit anderen darum wetteifert, wer die Dünnste ist. Bei einem Ernährungsworkshop in Majas Klasse erhärtet sich für Schulexpertin Saliha Shagasi der Verdacht, dass Maja dem Magerwahn verfallen ist. Doch Coach Andreas Giesen hat noch eine andere Spur: Könnte eine zerbrochene Freundschaft der Grund sein, dass Maja der Appetit vergangen ist? Rechte: Sat.1

