Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Staffel 1Folge 7vom 06.11.2019
Folge 7: Die falsche Freundin

26 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Reinigungskraft Sonja Laurenz ist zunehmend überfordert mit ihrer Tochter Luna. Nach einem weiteren Ausraster wendet sich Sonja an die schulpsychologische Beratungsstelle. Die Gründe für Lunas Ausraster sind schwer auszumachen: Von einer Krankheit bis hin zum Drogenmissbrauch kann es vieles sein. Die Lage spitzt sich zu, als Luna nach einem Zusammenbruch im Krankenhaus landet. Die Schulexperten müssen schnell die Lösung finden, um Luna zu helfen. Rechte: Sat.1

