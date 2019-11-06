Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Staffel 1Folge 8vom 06.11.2019
Die Hoffnung stirbt zuletzt

Die Schulexperten - Hilfe im Klassenzimmer

Folge 8: Die Hoffnung stirbt zuletzt

24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nach einer Chemotherapie geht es Lara Fichte besser und sie freut sich, wieder zur Schule zu gehen. Doch die Rückkehr in ein normales Leben ist schwer. Einige Mitschüler reagieren verunsichert und Mutter Ines würde Lara am liebsten in Watte packen. Die Schulexpertinnen Kristina Timm und Shanta Eckardt wollen Lara bei der Wiedereingliederung begleiten. Doch Laras Freiheitsdrang ist so groß, dass sie eine Dummheit begeht, die ihre neu gewonnene Gesundheit massiv aufs Spiel setzt. Rechte: Sat.1

