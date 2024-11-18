Die Selberschrauber
Folge vom 18.11.2024: Marke Eigenbau
44 Min.Folge vom 18.11.2024Ab 12
Bevor Michael seinen Golf zum „Organspender“ macht, möchte er mit dem Fahrzeug noch einmal in den Urlaub fahren. Deshalb setzt der Autobesitzer in Berlin-Hoppegarten beim Wechsel des Auspuffs auf die Reparaturkünste seines Kumpels Frankie. Ilja traut sich derweil an die Bremsen, an das Fahrwerk und an die Lenkung seines Pontiac Trans Am heran. Und Thorsten erledigt in der Selbsthilfewerkstatt Auftragsarbeiten. In dieser Folge poliert er einen Lincoln Continental auf Hochglanz. Das Modell geriet am 22. November 1963 in Dallas in die Schlagzeilen.
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Genre:Reality, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.