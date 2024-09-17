Bill & Tom Kaulitz, Annette Frier, Edin und Wigald testen KindershowsJetzt kostenlos streamen
Die Superduper Show
Folge 1: Bill & Tom Kaulitz, Annette Frier, Edin und Wigald testen Kindershows
100 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 6
Von Kindern inspiriert. Von Promis inszeniert. Annette Frier, Bill und Tom Kaulitz, Edin Hasanovic und Wigald Boning werden in "Die Superduper Show" zu Mini-Show-Erfindern - präsentiert und moderiert von Katrin Bauerfeind.
Weitere Folgen in Staffel 1
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Alle Staffeln im Überblick
Die Superduper Show
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: ProSieben