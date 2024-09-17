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Die Superduper Show

Bill & Tom Kaulitz, Annette Frier, Edin und Wigald testen Kindershows

ProSiebenStaffel 1Folge 1vom 17.09.2024
Bill & Tom Kaulitz, Annette Frier, Edin und Wigald testen Kindershows

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Die Superduper Show

Folge 1: Bill & Tom Kaulitz, Annette Frier, Edin und Wigald testen Kindershows

100 Min.Folge vom 17.09.2024Ab 6

Von Kindern inspiriert. Von Promis inszeniert. Annette Frier, Bill und Tom Kaulitz, Edin Hasanovic und Wigald Boning werden in "Die Superduper Show" zu Mini-Show-Erfindern - präsentiert und moderiert von Katrin Bauerfeind.

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