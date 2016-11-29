Die Tierärzte von Houston
Folge vom 29.11.2016: Tierarzt auf Rädern
45 Min.Folge vom 29.11.2016Ab 6
Tierarzt Dr. Aubrey Ross hat eine Vision: Für Notfälle in der Gemeinde will er eine mobile Einsatzzentrale errichten. Doch um eine fahrbare Krankenstation für Tiere zu bauen, braucht es nicht nur die nötige Ausstattung mit Behandlungstisch, Medikamenten oder Verbandszeug, sondern auch das richtige Marketing! Dank der tatkräftigen Unterstützung seiner Kollegen und einiger Familienmitglieder, nimmt das Projekt „mobile Tierklinik“ im wahrsten Sinne des Wortes Fahrt auf. In Bewegung versetzt werden soll auch Dackeldame Jazzy: Seit einem schweren Bandscheibenvorfall ist der Vierbeiner teilweise gelähmt. Kann ein spezieller Hunderollstuhl Jazzy wieder auf die Beine helfen?
