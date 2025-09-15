Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 7
54 Min.Ab 12

Cromwell hat seine Inspektion der Klöster abgeschlossen und beginnt, die ersten von ihnen aufzulösen. Er will die Kirchenschätze und -besitztümer in das Vermögen des Königs überführen und ihn so zum reichsten Herrscher Europas machen. Katharina von Aragon siecht dahin und verstirbt schließlich - ohne dass sie ihre Tochter Mary wiedersehen durfte. Als Königin Anne von Katharinas Tod erfährt, ist sie überglücklich. Zudem ist Anne erneut schwanger ...

