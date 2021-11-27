Die Tutorial-Champions - Promipaare machen's nach
Folge 6: Episode 6
98 Min.Folge vom 27.11.2021Ab 12
Ärmel hoch und los! Drei Promi-Paare treten in ihrem Zuhause in verrückten und lustigen Tutorial-Challenges gegeneinander an. Vom perfekten Drag-Queen-Umstyling über den Bau einer luxuriösen Vogelvilla bis hin zum Schnitzen einer Eisskulptur - wer setzt die jeweils vier How-To-Videos besser und kreativer um? Mithilfe von Jokern können sich die Paare die Aufgaben gegenseitig erschweren. Wer siegt nach Ablauf der Zeit bei der Bewertung im Kampf um die Promi-Ehre?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Tutorial-Champions - Promipaare machen's nach
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. International Television Production Deutschland GmbH