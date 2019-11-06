Die Weihnachtsbäckerei
Folge vom 06.11.2019: Weihnachten am Strand
42 Min.Folge vom 06.11.2019
Fünf großartige Cookie-Künstler kommen heute in die Back-Werkstatt und finden - anstelle eines Winter-Wonderlands - Gastgeber Eddie Jackson vor, der auf einer Sonnenliege unter einer Palme lümmelt. Und so lautet auch die erste Challenge: Plätzchen backen, die perfekt zu einem tropischen Weihnachtsfest passen. Nächste Aufgabe: ein vollständiger Weihnachtszug, von der Lok bis zum Begleitwagen, ganz aus Keksen! Und auch die Ladung muss aus Plätzchen bestehen, die die Geschmacksrichtungen Erdnussbutter, Haselnussaufstrich oder Marshmallows haben sollen.
Genre:Feiertag, Kochen, Reality-Spielshow
