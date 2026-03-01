Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 10vom 06.03.2026
Folge 10: Ultimate Warrior

41 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12

Der Ultimate Warrior war eine absolute WWE-Ikone. Die Karriere des einzigartigen, farbenfrohen Charakters hielt nicht lange an, doch er diente Millionen Kindern als Vorbild und wurde wie ein Superheld gefeiert. Booker T engagiert den irischen Wrestler Sheamus, der sich zusammen mit Lita auf die Suche nach legendären Sammlerstücken des Warriors begibt.

