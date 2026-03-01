Die WWE-Schatzjäger
Folge 10: Ultimate Warrior
41 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 12
Der Ultimate Warrior war eine absolute WWE-Ikone. Die Karriere des einzigartigen, farbenfrohen Charakters hielt nicht lange an, doch er diente Millionen Kindern als Vorbild und wurde wie ein Superheld gefeiert. Booker T engagiert den irischen Wrestler Sheamus, der sich zusammen mit Lita auf die Suche nach legendären Sammlerstücken des Warriors begibt.
Genre:Reality, Pro Wrestling, Sammlerstücke
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC