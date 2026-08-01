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Digital Spezial - eine SAT.1-Frühstücksfernsehen-Rubrik

Alles zum Thema Altersvorsorgedepot mit Daniel Engelbarts

SAT.1Folge vom 01.08.2026
Alles zum Thema Altersvorsorgedepot mit Daniel Engelbarts

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Digital Spezial - eine SAT.1-Frühstücksfernsehen-Rubrik

Folge vom 01.08.2026: Alles zum Thema Altersvorsorgedepot mit Daniel Engelbarts

29 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Ab 2027 wird die Riester-Rente durch das neue Altersvorsorgedepot ersetzt. Spar-Detektiv und Verbraucherexperte Daniel Engelbarts beantwortet die Fragen zu alten Verträgen, Kosten und was sich für den Sparer ändert.

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