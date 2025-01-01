Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das große Finale: Sexy Kurzgeschichten der Promi-Damen

38 Min.Ab 16

Giulia Siegel, Edith Stehfest, Linda Nobat und Arielle Rippegather tragen im großen Finale ihre eignen erotischen Kurzgeschichten vor einem Publikum vor. Ob sie diese vorlesen, vor-rappen oder als Poetry-Slam vortragen, ist den Damen selbst überlassen. Auch hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.

