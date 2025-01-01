Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Disappeared

Novio a la Fuga

Mediaset EspañaStaffel 2Folge 5
Novio a la Fuga

Novio a la FugaJetzt kostenlos streamen

Disappeared

Folge 5: Novio a la Fuga

73 Min.Ab 12

Die Polizistin Sonia Ledesma schließt sich einer Abteilung an, die längst vergessene Kriminal- und Vermisstenfälle wieder aufarbeitet. Mit Herzblut widmet sich die Beamtin ihrer neuen Aufgabe, nachdem sie selbst einen geliebten Menschen verloren hat. Das engagierte Team macht es sich an der Seite einer NGO zur Aufgabe, das Schicksal vermisster Menschen aufzuklären.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Disappeared
Mediaset España
Disappeared

Disappeared

Alle 2 Staffeln und Folgen