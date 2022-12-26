Rallye: Discover Dakar - S2 E5Jetzt kostenlos streamen
Discover Dakar
Folge 5: Rallye: Discover Dakar - S2 E5
10 Min.Folge vom 26.12.2022Ab 12
Erfahre, wie neue Technologien die Dakar nachhaltig verändern, vom Elektroauto bis zum elektronischen Roadbook auf dem Motorrad.
Weitere Folgen in Staffel 2
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Alle Staffeln im Überblick
Discover Dakar
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Motorsport, Auto, Veranstaltung, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen