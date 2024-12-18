Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

DittscheStaffel 20Folge 1vom 18.12.2024
30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Ungeprüft wird Dittsche heute kein Bier aus Ingos Kühlschrank trinken. Was, wenn er ihm schimmeliges Bier verkaufen will? Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 17. November 2013.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Dittsche
Alle 20 Staffeln und Folgen