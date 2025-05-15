Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Elefanten-Rätsel in der Wüste Namibias

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 15.05.2025
Elefanten-Rätsel in der Wüste Namibias

Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Folge 2: Elefanten-Rätsel in der Wüste Namibias

51 Min.Folge vom 15.05.2025Ab 6

Zusammen mit Elefanten-Expertin Simone machen sich Doc Dreesen und sein Partner Klaus auf den Weg in die Wüste. Hier gilt es ein wichtiges Rätsel zu lösen: In Namibia streifen nur noch 150 Wüstenelefanten durch die weiten Landschaften - und ihre Zahl nimmt immer weiter ab. Können Doc Dreesen und Simone die Ursache dafür ausfindig machen?

