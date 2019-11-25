Staffel 1Folge 1vom 25.11.2019
Doctor Snuggles
Folge 1: Wie Mathilde Dosenfänger erfunden wurde
24 Min.Folge vom 25.11.2019
Doctor Snuggles ist ein genialer Erfinder. Im Handumdrehen löst er ein schweres Problem. Seine Haushälterin, Fräulein Reinlich, hat ihm gekündigt. Wutschnaubend verlässt sie das Haus und zieht zu ihrer Freundin, Madame Etepetete. Doctor Snuggles will Fräulein Reinlich unbedingt wiederhaben. Wie kann er sie dazu bewegen, zurückzukommen? Doctor Snuggles erfindet Mathilde Dosenfänger - eine fabelhafte Roboter-Gehilfin, die Fräulein Reinlich künftig zur Hand gehen soll. Mathilde hat anfangs noch ein paar kleine Konstruktionsfehler, aber dann legt sie los... Rechte: Kontor New Media
