Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Doctor Snuggles

Staffel 1Folge 1vom 25.11.2019
Joyn Plus
Wie Mathilde Dosenfänger erfunden wurde

Wie Mathilde Dosenfänger erfunden wurdeJetzt ohne Werbung streamen

Doctor Snuggles

Folge 1: Wie Mathilde Dosenfänger erfunden wurde

24 Min.Folge vom 25.11.2019

Doctor Snuggles ist ein genialer Erfinder. Im Handumdrehen löst er ein schweres Problem. Seine Haushälterin, Fräulein Reinlich, hat ihm gekündigt. Wutschnaubend verlässt sie das Haus und zieht zu ihrer Freundin, Madame Etepetete. Doctor Snuggles will Fräulein Reinlich unbedingt wiederhaben. Wie kann er sie dazu bewegen, zurückzukommen? Doctor Snuggles erfindet Mathilde Dosenfänger - eine fabelhafte Roboter-Gehilfin, die Fräulein Reinlich künftig zur Hand gehen soll. Mathilde hat anfangs noch ein paar kleine Konstruktionsfehler, aber dann legt sie los... Rechte: Kontor New Media

Alle Staffeln im Überblick

Doctor Snuggles

Doctor Snuggles

Alle 1 Staffeln und Folgen