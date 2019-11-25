Staffel 1Folge 10vom 25.11.2019
Doctor Snuggles
Folge 10: Die gefährliche Pandorium-Kiste
24 Min.Folge vom 25.11.2019
Onkel Bill, der Entdecker, ist bei Doctor Snuggles zu Besuch. Er hat eine geheimnisvolle Schriftenrolle dabei. Um das Rätsel der Schrift zu lösen, steigen sie alle auf einen unheimlich hohen Berg zu einem Einsiedler. Das Geheimnis, das ihnen der Einsiedler verrät, ist schrecklich: Irgendwo gibt es eine Zauberkiste, die Pandorium enthält. Wird das Kästchen geöffnet und das Pandorium kommt heraus, kommt es zu Katastrophen auf der Erde. Die kann Doctor Snuggles gar nicht leiden. Er sinnt auf Abhilfe. Die Pandorium-Kiste muss gefunden werden. Aber auch der böse, machthungrige Professor Smaragd sucht schon nach ihr. Rechte: Kontor New Media
