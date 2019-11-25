Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doctor Snuggles

Staffel 1Folge 11vom 25.11.2019
Die gräßlichen Smog-Maschinen

Doctor Snuggles

Folge 11: Die gräßlichen Smog-Maschinen

24 Min.Folge vom 25.11.2019

Ja, wenn doch Fräulein Reinlich bloß nicht etwas aus einer Konservendose genascht hätte! Es steht nicht gut um sie. Reglos liegt sie im Bett. Doctor Snuggles macht sich große Sorgen um seine Haushälterin. Zur gleichen Zeit breitet sich ein dicker, schmutziger Nebel, auch Smog genannt, über der Erde aus. Das kann kein Zufall sein. Irgendwie hängt das mit Fräulein Reinlichs Krankheit zusammen. Doctor Snuggles und seine Freunde steigen in ihr Gefährt und fahren dem Schmutznebel entgegen. Sie geraten dabei in große Gefahr. Riesige Maschinen kommen auf sie zu. Sie fressen den Planeten Erde auf, Stück für Stück... Rechte: Kontor New Media

Doctor Snuggles

