Staffel 1Folge 3vom 25.11.2019
Die freche Entführung von Fräulein ReinlichJetzt ohne Werbung streamen
Doctor Snuggles
Folge 3: Die freche Entführung von Fräulein Reinlich
24 Min.Folge vom 25.11.2019
Eine gute Haushälterin ist so kostbar und selten wie ein dicker Diamant. Das weiß auch der Zauberer Professor Smaragd. Aber nicht einmal er kann sich eine Haushälterin, die ihm sein Schloß sauber hält, einfach herbeizaubern. Deswegen verkleidet sich Smaragd als Teppichhändler. Es gelingt ihm, dem misstrauischen Fräulein Reinlich einen fliegenden Teppich zu verkaufen. Und schon beginnt ein neues, spannendes Abenteuer. Fräulein Reinlich wird von Smaragd auf dem Teppich entführt. Doctor Snuggles und seine Freunde reisen dem frechen Entführer und seinem Opfer nach. Sie müssen viele Gefahren auf ihrem Weg zum Schloß des Zauberers überwinden... Rechte: Kontor New Media
Alle Staffeln im Überblick
Doctor Snuggles
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0