Staffel 1Folge 4vom 25.11.2019
Doctor Snuggles
Folge 4: Das Geheimnis des Zauberpilzes
24 Min.Folge vom 25.11.2019
Onkel Bill, der sich gerade in Brasilien aufhält, schickt eine merkwürdige Nachricht in das friedliche Haus von Doctor Snuggles. Die Botschaft mit der Bitte um Hilfe kommt Doctor Snuggles und seinen Freunden gerade recht. Sie wollen längst mal wieder eine tolle Reise machen und wussten nur noch nicht wohin. Auf nach Brasilien! Dort hat sich etwas Rätselhaftes ereignet. Alle Lebewesen sind in Schmetterlinge verwandelt worden. Wenn das nicht bald aufhört, dann gibt es demnächst überall auf der Welt nur noch Schmetterlinge! Rechte: Kontor New Media
Doctor Snuggles
Genre:Animation, Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0