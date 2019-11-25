Staffel 1Folge 5vom 25.11.2019
Doctor Snuggles
Folge 5: Die abenteuerliche Ballonfahrt
24 Min.Folge vom 25.11.2019
Wenn es ums Geld geht, sind die Bösewichte Willi Fuchs und Karlchen Ratte sofort zur Stelle. Sie wollen unbedingt bei der Ballonfahrt siegen, um den hohen Geldpreis einzustecken, der dem Gewinner zugedacht ist. Auch Doctor Snuggles will bei der Ballonfahrt als erster durchs Ziel. Er möchte das Geld für den Bau eines großen Katzenkrankenhauses stiften. Doctor Snuggles ist ja dafür bekannt, daß er immer Gutes tut. Willi Fuchs und Karlchen Ratte lassen sich eine Menge böser Tricks einfallen, um Doctor Snuggles vom Himmel herunterzuholen. Aber Doctor Snuggles hat ja seinen berühmten Regenschirm... Rechte: Kontor New Media
