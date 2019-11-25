Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Doctor Snuggles

Staffel 1Folge 6vom 25.11.2019
Joyn Plus
Das Rätsel des vielfarbigen Diamanten

Das Rätsel des vielfarbigen DiamantenJetzt ohne Werbung streamen

Doctor Snuggles

Folge 6: Das Rätsel des vielfarbigen Diamanten

24 Min.Folge vom 25.11.2019

Eines Tages sortiert Doctor Snuggles seine kostbare Sammlung von Steinen. Dabei schaut er aus dem Fenster und ist sehr beunruhigt: Der Regenbogen am Himmel hat seine Farben verloren! Ganz blaß sieht er aus! Sofort macht sich Doctor Snuggles auf ins Lavendeltraumland, um das sommersprossige Kamel um Rat zu fragen. Es rät ihm, eine Diamantenmaschine zu bauen. Doctor Snuggles nimmt all seine kostbaren Steine und macht sich sofort an die Arbeit... Rechte: Kontor New Media

Alle Staffeln im Überblick

Doctor Snuggles

Doctor Snuggles

Alle 1 Staffeln und Folgen