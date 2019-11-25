Staffel 1Folge 6vom 25.11.2019
Doctor Snuggles
Folge 6: Das Rätsel des vielfarbigen Diamanten
24 Min.Folge vom 25.11.2019
Eines Tages sortiert Doctor Snuggles seine kostbare Sammlung von Steinen. Dabei schaut er aus dem Fenster und ist sehr beunruhigt: Der Regenbogen am Himmel hat seine Farben verloren! Ganz blaß sieht er aus! Sofort macht sich Doctor Snuggles auf ins Lavendeltraumland, um das sommersprossige Kamel um Rat zu fragen. Es rät ihm, eine Diamantenmaschine zu bauen. Doctor Snuggles nimmt all seine kostbaren Steine und macht sich sofort an die Arbeit... Rechte: Kontor New Media
