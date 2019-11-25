Staffel 1Folge 7vom 25.11.2019
Doctor Snuggles
Folge 7: Die Wasserdiebe aus dem Weltraum
24 Min.Folge vom 25.11.2019
Das Wasser auf der Erde wird von Tag zu Tag weniger! Als Doctor Snuggles diese Warnung erhält, macht er sich sofort mit seinen Freunden auf den Weg, um nach der Ursache zu forschen. Ohne Wasser leben! Da müssen ja alle verdursten! Doctor Snuggles findet auf seiner gefahrvollen Reise des Rätsels Lösung. Er entdeckt die Wasserdiebe aus dem Weltraum, lauter kleine Wesen, die von einem fernen Wasserplaneten kommen. Sie tragen ganz einfach das Wasser in großen Blöcken von der Erde weg! Da kann nur noch Doctor Snuggles helfen! Rechte: Kontor New Media
