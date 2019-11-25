Staffel 1Folge 9vom 25.11.2019
Doctor Snuggles
Folge 9: Die sonnige Lachmaschine
24 Min.Folge vom 25.11.2019
Diesmal weiß sich sogar Doctor Snuggles keinen Rat. Sein Freund, der Dachs Dennis, immer ein freundlicher, gutgelaunter Helfer, ist plötzlich traurig und mürrisch. Seine schlechte Laune bleibt. Doctor Snuggles fragt die Kosmische Katze. Sie schlägt als Medizin Goldstaub vor. Sofort macht sich Doctor Snuggles auf den Weg. Wenn es um einen seiner Freunde geht, da ist ihm keine Reise zu beschwerlich. Er trifft die phantastischen Wesen, die ihm helfen, den heilsamen Goldstaub zu finden. Er muss nur noch die sonnige Lachmaschine erfinden, um Dennis von seiner Schlechte-Laune-Krankheit restlos zu befreien. Rechte: Kontor New Media
