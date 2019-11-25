Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doctor Snuggles

Staffel 1Folge 9vom 25.11.2019
Die sonnige Lachmaschine

Folge 9: Die sonnige Lachmaschine

24 Min.Folge vom 25.11.2019

Diesmal weiß sich sogar Doctor Snuggles keinen Rat. Sein Freund, der Dachs Dennis, immer ein freundlicher, gutgelaunter Helfer, ist plötzlich traurig und mürrisch. Seine schlechte Laune bleibt. Doctor Snuggles fragt die Kosmische Katze. Sie schlägt als Medizin Goldstaub vor. Sofort macht sich Doctor Snuggles auf den Weg. Wenn es um einen seiner Freunde geht, da ist ihm keine Reise zu beschwerlich. Er trifft die phantastischen Wesen, die ihm helfen, den heilsamen Goldstaub zu finden. Er muss nur noch die sonnige Lachmaschine erfinden, um Dennis von seiner Schlechte-Laune-Krankheit restlos zu befreien. Rechte: Kontor New Media

