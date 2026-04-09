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$HZ wir müssen reden

Safe Space mit Kerstin Ott

Studio BummensStaffel 2026Folge 44vom 09.04.2026
Safe Space mit Kerstin Ott

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Folge 44: Safe Space mit Kerstin Ott

104 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Für die OGs wird Kims Gast diese Woche keine Überraschung sein. Kerstin Ott ist nicht nur eine deutsche Schlager- und Klapphandyhüllen-Ikone, sondern auch Kims ehemalige (fake) Nachbarin in Berlin Gesundbrunnen. Dieses Zusammentreffen dürft ihr auf keinen Fall verpassen!

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