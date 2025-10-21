Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dope Girls

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 3
Folge 3: Ein schmutziger Maulwurf in einem schmutzigen Loch

52 Min.Ab 12

In London der Nachkriegszeit eröffnet eine Mutter einen Nachtclub, um ihre Töchter zu unterstützen. Schnell gerät sie ins Visier von Gangstern, die ihr Geschäft bedrohen. Auch die Polizei macht ihr das Leben schwer. Sie setzt alles daran, ihren Club zu retten, doch die Herausforderungen scheinen unüberwindbar.

SAT.1 emotions
